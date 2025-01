Agrigento, 18 gen. (Adnkronos) - E' tutto pronto per la cerimonia di apertura di Agrigento Capitale della cultura, che verrà trasmessa anche in diretta Rai. Atteso in città l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'evento verrà aperto dall’inno nazionale eseguito dal coro e dall’orchestra d’archi del conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, diretti dal maestro Alberto Maniaci. Seguiranno un monologo di Gianfranco Jannuzzo, “Girgenti Amore mio”, l’esibizione musicale di Francesco Buzzurro, l’intervento della presidente del Movimento italiano della Gentilezza Natalia Re e una lettura di Romina Caruana tratta dal testo “È solo un gioco di anime”. Poi, alle 11,30, sul palco del Pirandello prenderanno la parola Giacomo Minio, presidente della fondazione Agrigento 2025, il sindaco di Agrigento Franco Micciché, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro della Cultura Alessandro Giuli. E il Presidente Mattarella.