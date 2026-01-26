

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Negli ultimi 12 mesi il dibattito online sulle discipline Stem in Italia ha generato 7.3 milioni di post, 260 milioni di interazioni social e 985 milioni di visualizzazioni video con un sentimento positivo all’80% suscitando, tra gli utenti, interesse, entusiasmo e orgoglio. I temi più citati nei post sono lavoro/recruiting (21%), formazione (19%), aziende (17%) e istituzioni (16%), seguiti da innovazione (14%), donne nelle Stem (7%) e ricerca e sviluppo (6%). Se si guarda invece alle interazioni, il peso della formazione cresce (24%), seguita da lavoro/recruiting (20%) e dal tema delle donne nelle Stem (14%). È quanto emerge dalla ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, che ha fotografato gli interessi e le opinioni degli utenti italiani sul tema e che sarà presentata martedì 27 gennaio dalle ore 19:00 a Piazza Montecitorio 116 a Roma, presso la CeoForLife ClubHouse.

Un confronto tra dati, istituzioni, università e aziende, con un focus sulla questione di genere, analizzando la presenza e il ruolo delle donne in questi settori. "Il futuro è Stem? Ricerca e genere le chiavi del domani” è il titolo del dibattito organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, attraverso il quale si discuterà sui dati, percezione e dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale, in un contesto di confronto tra professionisti e decisori politici.

L’evento si inserisce nel progetto degli 'Aperitivi digitali', un ciclo di incontri di confronto e dialogo tra istituzioni, giornalisti e opinion leader sui temi chiave per il futuro dell’Italia. ll panel di relatori prevede figure di spicco del panorama politico, istituzionale e giornalistico: il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Maria Latella, la Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Laura Ramaciotti, la prima firmataria del ddl sull’istituzione della settimana Stem Marta Schifone, il Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli, mentre Luca Ferlaino, presidente di SocialCom, presenterà la ricerca sulla quale si articolerà il dibattito. Giancarla Rondinelli, giornalista del TG1, modererà l’incontro. "Le discipline STEM rappresentano una chiave per comprendere le sfide future e promuovere l’uguaglianza di genere nei settori strategici del Paese", spiega Luca Ferlaino, presidente di SocialCom. "Un momento di confronto e analisi per istituzioni e opinione pubblica, mostrando come il dibattito digitale rifletta e influenzi la partecipazione, anche femminile, in ambito scientifico e tecnologico".

