Roma, 18 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha provato, con 138 sì, 85 no e 3 astenuti, la proposta di legge 'Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico'. Il testo passa al Senato.
Cultura: Camera approva Pdl su insequestrabilità opere estere
18 febbraio, 2026 • 15:03
