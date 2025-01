Agrigento, 18 gen. (Adnkronos) - "Blocchiamo la macchina del fango sulla città di Agrigento e sosteniamo le istituzioni impegnate ad aprire l’anno in cui si celebra la Città dei templi, quale Capitale italiana della Cultura”. È l’appello lanciato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, alla società civile agrigentina, nel giorno in cui sarà inaugurata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Agrigento Capitale della Cultura. "Pur non negando evidenti ritardi nell’organizzazione – spiega il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – sentiamo il dovere di incoraggiare chi è delegato a organizzare le attività di Agrigento 2025 e auspichiamo che non prevalga la solita gogna mediatica autodistruttiva, alimentata dagli stessi agrigentini, che rischia di mortificare, ancora una volta, la Città dei templi e le sue eccellenti emergenze culturali, artistiche paesaggistiche e ambientali, fino al punto di ispirare la mano di un noto scrittore che, riferendosi ad Agrigento, auspica addirittura ‘un piccolo bombardamento sismico’ per ricostruirne il paesaggio e renderlo visibile”.