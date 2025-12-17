

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Quando sono arrivato all'Adnkronos ho trovato una propensione a pensare al futuro e alla tecnologia, che ci sta cambiando il presente e il futuro. Noi non possiamo fermare la rivoluzione tecnologica: quello che possiamo fare è cavalcarla accettando la sfida, senza dimenticarci mai delle fonti e delle persone". Così il direttore dell’Adnkronos Davide Desario nell’accettare il Premio Laurentum ‘Comunicazione e Innovazione Giornalistica’, che dedica all'editore Pippo Marra, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

Un prestigioso riconoscimento che arriva “per il suo rilevante contributo al rinnovamento del linguaggio giornalistico e della comunicazione contemporanea, un impegno che si distingue per la capacità di coniugare autorevolezza, chiarezza espositiva e un costante dialogo con l’evoluzione dei media digitali”, recita la motivazione. “Desario, con uno stile incisivo e un approccio sempre orientato alla verifica delle fonti e alla responsabilità informativa, ha saputo dare forma a una narrazione capace di raggiungere pubblici diversi, rendendo accessibili temi complessi senza rinunciare al rigore professionale. Attraverso un’attività giornalistica attenta alle trasformazioni sociali e culturali, ha promosso un’informazione partecipativa, contribuendo alla costruzione di un rapporto nuovo e più consapevole tra media e cittadini. Grazie alla sua visione editoriale e alla capacità di interpretare con lucidità i mutamenti del panorama comunicativo, Desario ha guidato progetti che hanno rafforzato il ruolo della comunicazione come spazio di confronto, trasparenza e crescita culturale. Il suo lavoro rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, offrendo strumenti critici fondamentali per comprendere la contemporaneità e dimostrando come il giornalismo possa rinnovarsi senza perdere la propria missione civile. Per questo, Davide Desario merita pienamente il Premio Laurentum per la Comunicazione e l’Innovazione Giornalistica – Edizione 2025, distinguendosi come una voce autorevole e imprescindibile nel panorama informativo italiano”.

