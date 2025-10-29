

L'Havana, 29 ott. (Adnkronos) - L'uragano Melissa ha toccato terra vicino a Chivirico, nella provincia di Santiago de Cuba, come tempesta di categoria 3 "estremamente pericolosa", con venti massimi sostenuti di oltre 190 chilometri l'ora, secondo il National Hurricane Center. Il fenomeno atmosferico si muoverà direttamente verso il sud-est dell'isola nelle prossime ore, portando venti devastanti, piogge torrenziali e un'ondata di tempesta potenzialmente letale. Il suo centro si sta attualmente spostando verso nord-est a una velocità di 16 km/h.

L'acqua è di gran lunga la più grande minaccia per la vita e le proprietà dell'isola. Le onde causate dalla tempesta lungo la costa sud-orientale di Cuba potrebbero raggiungere i 2,4-3,6 metri sopra i normali livelli di marea, causando temibili inondazioni. E poi c'è la pioggia: da 25 a 50 centimetri, con picchi localizzati fino a 63 centimetri in montagna, potrebbero innescare inondazioni improvvise e frane catastrofiche e potenzialmente letali, che dureranno a lungo anche dopo che i venti avranno iniziato a placarsi.



