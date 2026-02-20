

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Un appello all’Unione europea perché coordini un intervento urgente di aiuti umanitari a favore di Cuba e una condanna all’inasprimento delle misure volute dall’amministrazione di Donald Trump, con la richiesta al governo italiano di riferire in Parlamento e non assumere atteggiamenti di complicità rispetto a sanzioni che aggravano la crisi umanitaria sull’isola. È il contenuto della risoluzione promossa dal responsabile Esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, e sottoscritta da tutti deputati del Partito democratico in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola, Laura Boldirini, Fabio Porta e Lia Quartapelle.

Nel testo i democratici chiedono all’esecutivo di attivarsi con urgenza, in sede bilaterale e insieme ai partner Ue, per l’invio di carburante per uso sanitario, medicinali e attrezzature mediche; di promuovere iniziative specifiche a sostegno delle categorie più vulnerabili; e di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra Unione europea e Cuba per una soluzione multilaterale e rispettosa del diritto internazionale.

Particolare attenzione viene dedicata alle oltre 32mila donne incinte a rischio, penalizzate dalle carenze energetiche che limitano l’accesso a esami diagnostici, servizi di emergenza e assistenza ostetrica.

(Adnkronos) - La risoluzione impegna inoltre il governo a riferire tempestivamente alle Camere sugli sviluppi della situazione umanitaria, economica e sanitaria a Cuba e sulle iniziative intraprese dall’Italia. Nel testo si richiamano anche le ripetute condanne dell’Assemblea generale delle Nazioni unite al blocco economico statunitense e le ricadute delle restrizioni sull’operatività dell’aeroporto internazionale José Martí e sul sistema sanitario dell’isola.



