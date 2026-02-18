

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto oggi un discorso di altissimo profilo al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Sono parole, le sue, che vanno ascoltate e per le quali va ringraziato. In particolare per aver ricordato il necessario rispetto reciproco tra le istituzioni per il bene del Paese". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

