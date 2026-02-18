

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’odierna riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, e le sue parole ferme e precise, richiamano tutti al dovere di mantenere il dibattito referendario entro binari di correttezza e rispetto reciproco tra istituzioni, nel solco della separazione tra i poteri sancita dalla Costituzione. Dopo le accuse infamanti indirizzate nei giorni scorsi dai più alti vertici istituzionali all’organo di autogoverno della magistratura, anche oggi sentiamo di dover essere grati al Capo dello Stato, augurandoci che il suo pressante invito sia accolto da tutti, pur nella legittima diversità delle opinioni”. Così il senatore Pd, Marco Meloni, in una nota.

