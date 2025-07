Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Nulla di fatto nella seduta comune del Parlamento per l'elezione di un componente laico del Csm chiamato a sostituire la dimissionaria Rosanna Natoli, eletta in quota Fratelli d'Italia. 363 schede bianche e 15 nulle l'esito della votazione e un nuovo scrutinio è già stato fissato per giovedì prossimo, 31 luglio, alle ore 9.30. Probabile una nuova fumata nera, che consentirebbe comunque di compiere un altro passo per abbassare il quorum richiesto per l'elezione: i tre quinti i componenti l'assemblea, pari a 363 voti, nei primi due scrutini, quindi i tre quinti dei votanti a partire dal terzo. Nel centrodestra sarebbe stato raggiunto un accordo sulla candidatura di Daniele Porena.