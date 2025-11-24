

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Una vittoria schiacciante in Puglia, una vittoria larga in Campania e in Veneto partivamo dal 17% e siamo oltre 30, siamo in recupero pur in presenza di una sconfitta. Ha vinto il centrosinistra ma soprattutto un'idea di alternativa che nel Paese c'è. L'alternativa c'è e la partita per le politiche del 2027 è aperta". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.



