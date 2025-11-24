

(Adnkronos) - "La segretaria con la frase testardamente unitari si è applicata con costanza a tenere unito il centrosinistra. Pd, M5s, Avs e riformisti: noi ci stiamo presentando con questo schema e i risultati stanno arrivando", aggiunge Taruffi.

"Il centrosinistra il favore di dividersi alle elezioni politiche non lo farà più. Sono certo che arriveremo alle politiche insieme e che ci giocheremo la vittoria fino alla fine. Non è tutto fatto, sarebbe ingenuo dire che abbiamo risolto tutto ma il dato è che la partita è apertissima e siamo in grado di tornare al governo vincendo le elezioni politiche. Vogliamo tornare al governo vincendo le politiche".

