

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Io non ho la presunzione di alcuna regia ma le confesso che non mi dispiacerebbe una Margherita 2.0: nel 2001, al suo debutto, ottenne il 14%. Sono trascorsi oltre venti anni ed è cambiato lo scenario nazionale e internazionale ma è di nuovo viva l’esigenza di una forza di centrosinistra, innovatrice e progressista, che raccolga i delusi di Pd e M5S". Lo dice l'ex ministro dei 5 stelle Vincenzo Spadafora al Corriere della sera.

Spadafora terrà sabato la concention della associazione di cui è presidente: "Primavera è nata per ridare la speranza con donne e uomini credibili, capaci di attrarre la fiducia di chi oggi non va a votare, e rispondere ai bisogni della vita quotidiana delle persone, non alle ideologie".

"Serve prioritariamente un tavolo del centrosinistra che includa anche queste forze che si stanno impegnando per confrontarsi e disegnare un percorso. Manca poco più di un anno alle elezioni ed è incredibile che ciò non avvenga. Credo che debba essere Elly Schlein, segretaria del principale partito, ad assumersi la responsabilità di convocare questo tavolo", dice tra l'altro.



