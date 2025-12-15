

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Dopo le tappe di Potenza e Palermo dei giorni scorsi, oggi Progetto Civico Italia arriva in Abruzzo, all’Aquila. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore della nuova rete nazionale di amministratori, ha partecipato all’incontro organizzato da Gianni Padovani ed Enrico Verini, consiglieri comunali, all’Ance Aquila alla presenza di associazioni della società civile, comitati civici e amministratori territoriali di tutta la regione.

“La rete di Progetto Civico Italia -spiega Onorato- continua ad allargarsi ogni giorno e in modo naturale. C’è un mondo fatto di amministratori locali concreti e credibili, ma anche di cittadini, comitati e associazioni civiche, che non si rassegna. Un mondo che non si riconosce nell’attuale governo ma che non è soddisfatto dell’attuale offerta politica del centrosinistra. Queste persone sono un valore aggiunto, una risorsa preziosa, e insieme abbiamo la responsabilità di costruire dal basso, parlando di temi concreti e quotidiani, una valida alternativa alla Meloni per dare una visione di Paese per i prossimi 30 anni”.

“Oggi -aggiunge Onorato- questa visione non c’è. Nel Paese come in Abruzzo, dove possiamo prendere come esempio il tema del turismo e dello sviluppo. Qualcuno qui si è posto l’interrogativo su come si possano valorizzare le oltre 51 milioni di presenze turistiche di Roma? No. E l’esperienza del Giubileo in Abruzzo, dove c’è l’unica Porta Santa fuori da Roma, ne è la prova. Possiamo allargare il discorso alle infrastrutture, alle industrie, ai giovani che scelgono di andare all’estero perché non credono più nel nostro Paese. Sono problematiche, vere emergenze, che riguardano i cittadini di Palermo che abbiamo incontrato ieri, i cittadini de L’Aquila ma anche quelli di Udine”.

All’iniziativa a L’Aquila oggi hanno partecipato Alessandro Carbone (Progetto Civico ‘Spazi Liberali per Chieti’), il professor Piero Carducci (economista e docente), Carlo Costantini (consigliere comunale di Pescara), Fabrizio D’Alessandro (sindaco di Barisciano), Camillo D’Angelo (presidente della provincia di Teramo e sindaco di Valle Castellana), Valdo Di Bonaventura (assessore comunale all’Ambiente di Teramo), Andrea Marino (Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili di Popoli Terme), Velia Nazzarro (consigliera comunale di Carsoli), Antonello Passacantando (presidente Coni Abruzzo), Francesca Pompa (presidente della One Group) e Andrea Spacca (operatore turistico Welcome AQ).

