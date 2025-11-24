

Roma, 24 nov (Adnkronos) - Sulla premiership del centrosinistra "troveremo una soluzione condivisa. E' chiaro che se guardiamo con la legge elettorale attuale è il segretario che prende un voto in più. Ci sono anche altre modalità, cui sono apertissima, come le primarie di coalizione. Lo decideremo insieme perchè è così che si fa in una colazione che andrà a vincere". Lo ha detto Elly Schlein.



