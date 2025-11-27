

(Adnkronos) - "Il cuor leggero non si fanno in carichi di grande responsabilità. Lo fai con grande responsabilità verso il Paese. Ma guardi che noi così stiamo gestendo già il partito. Quando io sono arrivata segretaria il partito era al minimo storico al 14% e in due anni di intenso lavoro con tutti i territori l'abbiamo portato al 24% dell'Europa", aggiunge Schlein.

