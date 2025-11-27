Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Se mi vedo presidente del Consiglio? Beh, certamente. E se no cosa sarai qui a fare? Ho dato la mia disponibilità a correre per le primarie di coalizione, o a trovare l'altra modalità". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.
C.sinistra: Schlein, 'se mi vedo premier? Certamente, sennò che sarei qui a fare?'
27 novembre, 2025 • 21:03
