Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Un buon rapporto con Conte? "Io ho un buon rapporto con tutti perché sono testardamente unitaria e non lo sono perché me lo imponga il medico, ma perché ce lo chiede la nostra gente". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.
**C.sinistra: Schlein, 'se ho buon rapporto con Conte? Ce l'ho con tutti'**
27 novembre, 2025 • 21:53
