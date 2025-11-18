Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Primarie per la premiership o sarà candidato il leader del partito più forte? "Non lo so, decideremo insieme. In ogni caso, io sono pronta a correre". Lo dice ELly Schlein a Cartabianca su Rete4.
C.sinistra: Schlein, 'primarie? Decideremo insieme, in ogni caso pronta a correre'
18 novembre, 2025 • 22:43
Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Primarie per la premiership o sarà candidato il leader del partito più forte? "Non lo so, decideremo insieme. In ogni caso, io sono pronta a correre". Lo dice ELly Schlein a Cartabianca su Rete4.