

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La modalità con cui sceglieremo" il candidato premier del centrosinistra "sarà condivisa, la sceglieremo insieme, non ci sono tante strade. O si fa come fanno a destra, e cioè si sceglie chi prende un voto in più, la persona che guida, la forza politica che prende un voto in più alle elezioni, oppure si fanno primarie di coalizione, a cui io ho già detto che sono disponibile a correre". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

