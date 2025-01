Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamo lavorato in questo anno uniti mai come prima nel Pd e ci interessa costruire un'alternativa a questo governo. Ci stiamo impegnando. Quest'anno abbiamo fatto molto. Non faremo mai abbastanza finchè non manderemo a casa questo governo. Non mi avete mai visto spendere un minuto in polemiche con le forze di opposizione, il nostro avversario è la destra". Così Elly Schlein a Di Martedì su La7.