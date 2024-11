Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Stiamo seguendo con interesse e rispetto il dibattito interno" alle altre forze di opposizione. "Noi restiamo testardamente unitari ma senza rinunciare all'iniziativa del Pd, prima forza di opposizione e primo partito in molti luoghi del Paese. Nessuna tentazione egemonica, nessuna presunzione di autosufficenza ma confronto sempre partendo dal merito. Non è un auspicio per il futuro ma un metodo che abbiamo già sperimentato sui territori e in Parlamento". Così Elly Schlein nella Direzione Pd.