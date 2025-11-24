Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Non sarà semplice mettere insieme le nostre differenze ma non partiamo da zero per la nostra alleanza non contro la destra ma per le cose che vogliamo fare per l'Italia". Lo ha detto Elly Schlein sul centrosinistra.
C.sinistra: Schlein, 'metteremo insieme differenze, non partiamo da zero'
24 novembre, 2025 • 19:03
