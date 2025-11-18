Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Meloni parlerebbe qualsiasi cosa, fa attacchi come questo pur di non parlare delle cose di cui le chiediamo conto". Lo dice Elly Schlein a Cartabianca su Rete4 a proposito delle parole di Giorgia Meloni che ha citato Romano Prodi oggi in un comizio in Veneto.
**C.sinistra: Schlein, 'Meloni su Prodi? Attacchi assurdi pur di non parlare di problemi'**
18 novembre, 2025 • 22:43
