

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Se il centrosinistra ha proposte condivise? "Assolutamente sì e non solo nostra come partito democratico ma condivisa con le altre opposizioni già pronta. Se noi andassimo al governo domani mattina approveremmo subito un salario minimo che dice che sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma è sfruttamento. E mi ricorda quel ragazzo che vendeva 3 euro e mezzo all'ora in un ristorante ed è dovuto andare via dall'Italia perché non riusciva a pagare gli affitti". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"La seconda se vuole gliela dico. Noi abbiamo le bollette dell'energia più care d'Europa. Questo è un problema per le nostre imprese che perdono competitività e devono avere a che fare anche con i dazi di Trump di cui Giorgia Meloni non parla più. Allora cosa fare immediatamente? Intervenire come si è fatto in altri paesi per riuscire ad abbassare il costo delle bollette con i power purchase agreement, lavorando sulle concessioni di elettriche. Però subito sa perché gli italiani non riescono più a pagare l'affitto e le bollette insieme. C'è chi decide solo cosa ritardare".

