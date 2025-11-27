

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo appena battuto il centrodestra in due regioni importanti. L'abbiamo fatto anche in 24 capoluoghi di provincia su 38, vuol dire che ne abbiamo vinti quasi il doppio di Giorgia Meloni. Guardiamo i dati assoluti. Nelle ultime 13 regioni in cui si è votato, 2024 e 2025, se si somma tutti i voti del Partito Democratico arriviamo a 3,2 milioni. Se si somma quelli di Fratelli d'Italia siamo a 2 milioni e 6. Quindi noi siamo primo partito nei voti veri dopo 13 regioni che sono andate al voto. E credo pure, a proposito di come sono arrivata alla segreteria, quando io sono arrivata dopo la sconfitta del 2022, non c'era più l'alleanza, perché non si parlavano nemmeno tra di loro. Abbiamo lavorato e adesso abbiamo avuto la stessa coalizione congressista in tutte le regioni al voto". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

