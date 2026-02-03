

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Vannacci? Non cerchiamo comandanti dalle nostre parti, stiamo costruendo una coalizione progressista che per la prima volta dopo 20 anni si è riunita in tutte le regioni. E una notizia: li abbiamo battuti. Questa destra non è imbattibile. Troveremo insieme le modalità della scelta. O faremo un accordo come fa il centrodestra, che chi prende un voto in più esprime anche la leadership, oppure potremo fare altre cose come le primarie di coalizione a cui io mi sono già detta disponibile". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7.

