

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Per battere la destra non c'è bisogno di tanta immaginazione. Perchè l'abbiamo già battuta in Umbria e Sardegna. Quello che stiamo facendo è essere testardamente unitari. mettere insieme le forze alternativa alla destra per proporre un'alternativa e sulla manovra abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti unitari in cui si intravede già la nostra visione del Paese". Lo dice Elly Schlein a Cartabianca su Rete4.

