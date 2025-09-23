

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Alle altre forze della coalizione dico continuiamo a lavorare insieme, ne abbiamo bisogno. Nelle Regionali lo stiamo facendo, ma anche in Parlamento con la manovra, anziché indugiare in competizione tra di noi. Ogni minuto passato a discutere tra di noi è un minuto in meno per inchiodare il governo alle sue mancanze": Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

