

Roma, 6 set (Adnkronos) - "L'unità del nostro partito è stata fondamentale per ricostruire l'unità delle forze progressiste. Non ce lo ha chiesto il medico, noi siamo testardamente unitari perchè ce lo chiede la gente, per l'alternativa alla destra. Possiamo portare dopo 20 anni una alleanza a vincere e cambiare la vita delle persone. Andiamo a vincere, io ci sono". Lo ha detto Elly Schlein alla Festa dell'Unità del Pd pugliese a Martina Franca.

