

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "In questi due anni c'è chi guardava anche con scetticismo il nostro lavoro di cucitura, non abbiamo rinunciato a un lavoro testardamente unitario e oggi possiamo vedere che c'è un'alternativa concreta nei luoghi dove governiamo insieme. Il Pd è il perno di questa alternativa. Un partito saldo e forte, abbiamo dimostrato un radicamento che non ha eguali con oltre 500 feste in tutta Italia". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

