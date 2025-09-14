

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Ora che abbiamo unito le stesse forze nelle stessa coalizione", dobbiamo sapere che "questo non basta. Ora vinciamo le regionali ma poi dobbiamo unire le nostre forze a quanto si muove nella società, solo con loro potremo irrobustire il nostro progetto per l'Italia. Mettiamoci al lavoro. Celebriamo gli 80 anni delle feste dell'Unità non come un punto di arrivo ma di partenza". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.

"Andiamo a vincere queste regionali. E poi dico alle altre forze della coalizione. Andiamo a vincere e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. Unità e coerenza progetto. Diamoci il tempo giusto per farlo maturare. Non facciamo l'errore di arrivare all'ultimo perchè sarebbe tardi. Abbiamo una buona base da cui partire. Non perdiamo tempo in competizione tra di noi. Noi dobbiamo vincere riaccendendo la speranza degli italiani, parlando di quello che vogliamo fare e così sono certa che possiamo lavorare per vincere le prossime politiche".



