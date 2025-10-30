

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con Prodi. Credo che il centrosinistra sappia parlare ai propri elettori laddove si presenta unito con un programma per una coalizione che abbia voglia di stare insieme e vincere le elezioni. Ci vuole però credibilità." Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7. "Bisogna lavorarci, ma sono abbastanza ottimista", conclude Salis.

