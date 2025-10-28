Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Credo che le primarie siano lo strumento migliore ma primarie di contenuti altrimenti è solo talent show e non è così che si conquistano voti, che si conquista il mio voto". Lo dice Ernesto Maria Ruffini al Salone della Giustizia.
C.sinistra: Ruffini, 'sì a primarie ma di contenuti, altrimenti è solo talent show'
28 ottobre, 2025 • 12:43
