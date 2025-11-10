

Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Sabato riuniremo a Roma i Comitati 'Più uno' che si sono costituiti in tutte le Regioni e assieme decideremo come strutturare un Movimento che intende ridare voce a cittadini non rassegnati ad una democrazia a bassa intensità. Con l'obiettivo di scuotere la nostra parte politica, un Campo largo che oramai pratica una vocazione minoritaria: quella che ti fa sentire sempre dalla parte del giusto, ma senza confrontarsi davvero con l'ambizione del governo". Lo dice alla 'Stampa' Ernesto Maria Ruffini.

"Nel 2025 il centro-sinistra al quale eravamo affezionati, non dico abituati, sembra superato da una più recente vocazione: quella di restare minoranza, ritagliandosi il lusso di un confronto con la realtà. Davanti ad una destra – che sembra imbattibile ma non lo è – ricordiamoci la lezione dei partiti del primo Ulivo, che non si chiusero in se stessi e furono lungimiranti: si aprirono ai Comitati di cittadini, si rivolsero alle persone, rendendole protagoniste", spiega l'ex direttore della Agenzie delle entrate.



