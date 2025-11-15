

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Non basta andare a votare. Partecipare è molto di più: significa esserci, proporre, discutere, costruire. E' il tempo delle scelte". Lo dice Ernesto Maria Ruffini all'assemblea dei comitati Più Uno a Roma.

"Non si tratta di scegliere fra diversi programmi di governo, come fossero il menu del giorno. Da una parte c’è chi alimenta un racconto fondato sulla paura. Un racconto che guarda e riconosce solo le paure delle persone. Le amplifica. Le isola. Dall’altra parte ci saremmo noi, se lo vogliamo, che crediamo che la politica non debba spaventare o alzare muri, ma aprire strade guardando avanti e scegliendo la speranza”.

“L’idea del moderno centrosinistra nasce trenta anni fa, un progetto capace di superare le appartenenze tradizionali per restituire un orizzonte comune. Era la straordinaria idea dell’Ulivo -dice Ruffini- Quella intuizione, supportata dai gruppi dirigenti dei partiti di allora, che consentì di battere per ben due volte la destra. Le uniche due volte con Romano Prodi” che Ruffini ringrazia “per le parole di stima e per l’interesse con cui segue il percorso di Più Uno”. Quella dell’Ulivo, dice Ruffini, è “un’idea del tutto diversa e distante da quella del campo largo con dei confini coincidenti con quelli dei partiti esistenti e con i volti degli attuali protagonisti. Perché al di fuori di quei confini del campo largo, c’è il 'campo aperto' dove sono le persone che non vanno più a votare e che vanno rimotivate. Mentre quello a cui assistiamo oggi è una politica che non è in grado di dare voce alle persone. Forse non riesce nemmeno a vederle così concentrata come è su sé stessa”.

