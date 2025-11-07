

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Se per mandarli a casa siamo nelle mani solo della sinistra estremista non andremo da nessuna parte, la scommessa su cui io lavoro è costruire l'alternativa a Meloni". "O si vince al centro o governa per 10 anni". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.

"Pd, M5s e Avs stanno molto a sinistra. Per Schlein provo rispetto, ha vinto sul campo. Ha spostato il partito a sinistra, era il suo obiettivo, ma per il riformismo nel Pd oggi non c'è più spazio". I riformisti dem? "Non so cosa abbiano in testa ma penso che anche loro siano in difficoltà".

"Fare la guerra alla segretaria e logorare il Pd dall'interno non mi pare una buona idea. Chi ha voglia di fare una sfida in nome del coraggio è benvenuto in questo percorso", conclude riferendosi a Casa Riformista, "chi invece vuole restare al calduccio ci resti, ma ci risparmino le lamentele quando alla spartizione dei posti rimarranno a bocca asciutta".

