

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Il centrosinistra non deve stare su questioni ideologiche, ma sulla concretezza della vita di tutti i giorni: la partita sarà sul carrello della spesa, sulle tasse, sulla capacità di creare lavoro di qualità, sulla sicurezza". Così Matteo Renzi nella enews.

"Già, la sicurezza: è un problema sempre più sentito. Fino ad oggi il Governo riesce magicamente a dare la colpa di qualsiasi reato all’opposizione pur essendo l’esecutivo in carica ormai da tre anni. Ma se su questi temi il centrosinistra passasse da essere semplicemente opposizione a diventare alternativa portando le proprie idee, molto cambierebbe".

