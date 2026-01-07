

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Trovo che ci sia una parte della sinistra che non coglie la fase politica che stiamo vivendo. Si costruisce un’alternativa alla Meloni con un’agenda basata su tasse e sicurezza, non con l’agenda Maduro o le manifestazioni della CGIL per i venezuelani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"La sinistra deve ritrovarsi sulla quotidianità della vita degli italiani, non sui sentimenti antiamericani o anti Israele. Parliamo di tasse e sicurezza, non della Flotilla o di Maduro. È su questo che il centrosinistra prenderà la maggioranza degli italiani. Dobbiamo vincere nelle periferie italiane, non sulle ideologie venezuelane o iraniane", aggiunge il leader IV.

