

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Oggi escono rilevazioni diverse: in Calabria secondo Pagnoncelli è avanti la destra, in Toscana secondo Noto è avanti la sinistra. Vedremo. Ma c’è una cosa interessante. In Calabria si candida la lista Casa riformista, per la prima volta, e i sondaggi la danno al 5%. In Toscana si candida la lista Casa riformista per Eugenio Giani presidente e i sondaggi la danno all’8%. Al di là di tutte le opinioni: se questo contenitore mette insieme davvero tutti i riformisti, senza i personalismi di chi fa solo polemica, con un passo indietro di tutti per prendere la rincorsa insieme, può accadere il miracolo. Perché se un simbolo appena presentato sta al 5% in Calabria e all’8% in Toscana vi immaginate che cosa può fare un’operazione nazionale pulita, seria, costruita per tempo?" Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

"Ohi, avviso ai naviganti calabresi e toscani: io non mi accontento eh, voglio che facciamo di più del 5% e dell’8%. Ma intanto -aggiunge l'ex premier- grazie a tutti i candidati che stanno facendo la campagna senza polemiche e con entusiasmo. È bello vedere un popolo che si mette in cammino insieme".

