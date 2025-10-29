Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Io voglio che si crei una coalizione che non abbia solo il 22%, ma il 22% più il 22%. Così si vincono le elezioni. Il Paese ha bisogno di un salto in avanti, ma bisogna farlo con programmi precisi. Sennò gli italiani dicono che è la solita solfa". Lo dice Romano Prodi a Circo Massimo in onda stasera sul Nove.
C.sinistra: Prodi, 'voglio coalizione che non abbia solo 22%'
29 ottobre, 2025 • 18:43
