Roma, 20 gen (Adnkronos) - “Vogliamo rinfacciarci il passato? Difficile fidarsi di chi ha fatto un governo con Salvini allora. Se Ricciardi vuole confrontarsi sul passato noi ci siamo”. Lo dice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, replicando a Riccardo Ricciardi, del Movimento 5 stelle.
C.sinistra: Paita a Ricciardi, 'difficile fidarsi di chi ha fatto un governo con Salvini'
20 gennaio, 2026 • 16:53
