Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Se alle elezioni liguri i renziani hanno votato per Bucci? “I renziani non lo so, so che una parte di Iv era in giunta con Bucci a Genova e che i flussi ci dicono che la maggior parte degli elettori di Iv alle europee hanno votato per lui“. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Orlando.