

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Se ci saranno le primarie per il candidato premier del centrosinistra noi parteciperemo con un nostro candidato o candidata, una persona autorevole che rappresenti il mondo reale. Il nostro candidato andrebbe a gareggiare con Schlein, Conte e immagino Fratoianni. Ognuno avrà il suo candidato e il nostro sarà un amministratore”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma ed esponente di Progetto civico Italia Alessandro Onorato, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Magari un sindaco genovese... ”Con Salis abbiamo già collaborato ed è una persona fantastica che potrebbe svolgere qualunque ruolo. Oggi, però, ognuno ha un suo dovere che è svolgere i propri compiti amministrativi nella propria città. Vedremo chi avrà più capacità di sintesi”.

