Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "A settembre partiranno i comitati in tutta Italia. Inizieremo un tour che toccherà tutte le regioni. A fine anno costituiremo il nuovo movimento nazionale. Non siamo terzopolisti ma quartagambisti" nel centrosinistra. Lo dice Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, in un'intervista al Quotidiano Nazionale a proposito del movimento di amministratori civici che sta animando. "Una nuova classe dirigente locale che sta cominciando ad emergere anche sul piano nazionale. Amministratori competenti e desiderosi di dare un contributo. Assessori e consiglieri comunali delle principali città italiane. Da Roma a Napoli, da Firenze a Milano, da Bolzano ad Ancona. E poi tanti sindaci di piccole e medie città". Oggi appuntamento con 200 amministratori a Fermo a sostegno di Matteo Ricci nelle Marche.

"Schlein -argomenta Onorato- ha dato un profilo di governo al Pd ben ancorato a sinistra. In Italia e in Europa. C’è, dunque, un ampio terreno per dare un riferimento a chi si sente democratico ma, per varie ragioni, non intende stare in uno stesso partito con la sinistra. La segretaria Pd è consapevole che serve una presenza interna ed esterna che completi e dia equilibrio alla proposta di alternativa alla destra. E più energie si muovono e meglio è. Condivido lo spirito dell’iniziativa di Ernesto Ruffini, la rivitalizzazione del mondo cattolico con Tarquinio e Paolo Ciani. Al momento opportuno, sono sicuro, troveremo il modo di stare assieme, con le diverse sensibilità, per sconfiggere la destra".

Quanto a Renzi e Calenda, osserva: "Carlo Calenda ha scelto la via terzopolista. Io penso, invece che si debba stare o di qua o di là. Matteo Renzi sta combattendo all’opposizione con molta intensità. E ha detto che non cerca ruoli per se stesso; piuttosto la possibilità di dare una mano ad una nuova generazione che ha il dovere di guidare un nuovo processo".