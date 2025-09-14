

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi". Lo scrive sui social Giorgia Meloni commentando le parole di Elly Schlein. "Vi batteremo, non ve lo faremo più il favore di dividerci", le parole della segretaria del Pd.

