Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Buon lavoro a Giuseppe Conte che con l’Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle ha avviato una fase nuova”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio.

“È una buona notizia per tutte le forze di opposizione all’esecutivo guidato da Meloni che dovranno trovare, insieme, posizioni e programmi comuni per diventare alternativa di governo. È una buona notizia per la coalizione progressista italiana che dovrà perseguire, valorizzando le proprie identità, lo spirito testardamente unitario indicato da Elly Schlein”.