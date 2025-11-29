

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Schlein candidata premier? E' la soluzione naturale". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, risponde ai cronisti a Montepulciano dove è ospite della kermesse 'Costruire l'alternativa'. "Il tema non è la leadership - aggiunge- ma la proposta politica".

