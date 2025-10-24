

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Dobbiamo essere chiari nella direzione di marcia del Pd. Dobbiamo dare merito alla segretaria di aver lavorato per unire le opposizioni, non era scontato. E' stato un processo complicato in cui la segretaria si è offerta con generosità, ma non è sufficiente. E' necessario passare alla costruzione reale di una credibile alternativa di governo". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontri dei riformisti a Milano 'Crescere'.



