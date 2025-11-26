

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La novità dell'intervista di Giuseppe Conte è che ci sarà il tavolo del programma della coalizione di centrosinistra. Lui dice dopo l'estate. A mio parere, è un po' tardi. Il lavoro va iniziato prima". Per Nicola Fratoianni ultime affermazioni del leader M5S vanno lette positivamente, come un passo ulteriore in direzione del consolidamento della coalizione. Per Avs, lo aveva detto anche ieri Angelo Bonelli, i tempi però per mettersi al lavoro sul programma del centrosinistra vanno stretti. "Io ritengo che occorra cominciare il prima possibile", spiega Fratoianni interpellato alla Camera.

"Credo che sia necessario lavorare da subito alla costruzione della proposta del centrosinistra per il Paese. Poi ovviamente ciascuna forza della coalizione porterà al tavolo le proprie proposte. Lo faremo anche noi, non è che aspettiamo Conte o Schlein. E tra le proposte di Avs ci sarà lo sblocca stipendi e anche la patrimoniale".

A chi gli fa osservare come il tema sia controverso, Fratoianni risponde: "Io trovo veramente incomprensibile questo tabù sulla patrimoniale. Se gli italiani fossero contrari, io comunque la sosterrei". "Ma gli italiani - aggiunge - non sono d'accordo, sono stra d'accordo. Avete visto l'ultimo sondaggio di Mannheimer? Dice che il 65% degli italiani è favorevole a chiedere un contributo a chi possiede un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro e il 56% sopra il milione. Ma quale tabù...".

